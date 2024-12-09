Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Cole Palmer Setelah Menggila di Laga Tottenham Hotspur vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |07:22 WIB
Kata-Kata Cole Palmer Setelah Menggila di Laga Tottenham Hotspur vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025
Selebrasi Cole Palmer usai cetak gol di Tottenham Hotspur vs Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)
A
A
A

LONDON Chelsea tampil luar biasa usai melakukan comeback dan menang 4-3 atas Tottenham Hotspur di pekan ke-15 Liga Inggris 2024-2025. Gelandang Chelsea, Cole Palmer menjadi bintang kemenangan The Blues berkat dua gol penaltinya, dan salah satunya dilakukan dengan teknik panenka.

Tentu penalti dengan tendangan panenka yang dilakukan Palmer itu langsung menjadi sorotan. Sebab ia melakukan pilihan berani itu ketika laga Tottenham vs Chelsea tengah sengit-sengitnya.

Palmer sendiri mengaku baru memikirkan bakal mengambil dengan teknik panenka, alias tendangan penalti dalam sepak bola yang dilakukan dengan mencungkil bola ke tengah gawang, sesaat akan melakukannya di menit 84.

Cole Palmer

Saat itu, kondisinya Chelsea tengah unggul 3-2 usai sempat tertinggal 0-2. Tentu meski sudah memasuki menit 80-an, kondisinya Chelsea masih belum aman.

Sebab Tottenham masih bisa mencetak gol. Namun, Palmer dengan begitu tenang justru melakukan tendangan penalti berisiko, yakni panenka.

Menurut Palmer, ia sengaja melakukan panenka karena melihat kiper lawan, Fraser Foster, sudah siap melakukan lompatan. Karena itulah ia memilih melakukan panenka.

Halaman:
1 2
      
