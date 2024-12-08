Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Myanmar di AMEC 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |11:23 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Myanmar di AMEC 2024
Simak jadwal dan link live streaming ;aga Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Tim asuhan Shin Tae-yong akan kembali berlaga di ajang paling bergengsi yang mempertemukan tim-tim terbaik Asia Tenggara. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan bergulir mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dan dapat disaksikan streaming dengan klik di sini.

Indonesia akan melakoni laga perdananya di fase Grup B dengan bertandang ke Stadion Thuwunna melawan tuan rumah Myanmar, pada 9 Desember 2024. Skuad Garuda yang bertabur bintang muda dipastikan siap tampil dengan performa terbaiknya guna meraih kemenangan.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Jangan lewatkan aksi seru yang menanti di pekan pertama Piala Asean Mitsubishi Electric Cup 2024. Saksikan pertandingan tensi tinggi dan penuh drama di liga bergengsi Asia Tenggara ini. Simak jadwal lengkapnya berikut:

Minggu, 8 Desember 2024

17.45 WIB: Cambodia vs Malaysia

20.00 WIB: Timor Leste vs Thailand

Nonton dengan klik di sini.

Senin, 9 Desember 2024

16.30 WIB: Myanmar vs Indonesia

20.00 WIB: Laos vs Vietnam

Nonton dengan klik di sini.

