Calvin Verdonk Murka NEC Nijmegen Dibantai Go Ahead Eagles 0-5: Keterlaluan

DEVENTER – Calvin Verdonk murka usai NEC Nijmegen kena bantai 0-5 oleh Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Menurutnya, kekalahan tersebut sungguh keterlaluan.

Pertandingan itu berlangsung di De Adelaarshorst, Deventer, Belanda pada Minggu (8/12/2024) dini hari WIB. Kelima gol tanpa balas untuk tim tuan rumah dicetak oleh Oliver Edvardsen (5', 6', 25'), Eric Llansana (10'), dan Dean James (58').

NEC yang bertindak sebagai tim tamu tak bisa berbuat banyak. Mereka pun harus rela pulang dengan membawa malu ke Kota Nijmegen.

Calvin mengakui timnya bermain sangat buruk dalam pertandingan kali ini, berkebalikan dengan pekan lalu saat melawan Ajax Amsterdam. Ia menegaskan, performa seperti ini sangat memalukan.

"Ini keterlaluan bagi kami. Kami tidak memiliki intensitas hari ini,” keluh Calvin, dikutip dari Forza NEC, Minggu (8/12/2024).

“Benar-benar kebalikan dari pekan lalu melawan Ajax. Saya kira setelah setengah jam kami tertinggal 4-0. Benar-benar memalukan,” sembur pemain Timnas Indonesia itu.