Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Murka NEC Nijmegen Dibantai Go Ahead Eagles 0-5: Keterlaluan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:01 WIB
Calvin Verdonk Murka NEC Nijmegen Dibantai Go Ahead Eagles 0-5: Keterlaluan
Calvin Verdonk murka NEC Nijmegen dibantai Go Ahead Eagles 0-5 (Foto: Instagram/@necnijmegen)
A
A
A

DEVENTER – Calvin Verdonk murka usai NEC Nijmegen kena bantai 0-5 oleh Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Menurutnya, kekalahan tersebut sungguh keterlaluan.

Pertandingan itu berlangsung di De Adelaarshorst, Deventer, Belanda pada Minggu (8/12/2024) dini hari WIB. Kelima gol tanpa balas untuk tim tuan rumah dicetak oleh Oliver Edvardsen (5', 6', 25'), Eric Llansana (10'), dan Dean James (58').

Calvin Verdonk

NEC yang bertindak sebagai tim tamu tak bisa berbuat banyak. Mereka pun harus rela pulang dengan membawa malu ke Kota Nijmegen.

Calvin mengakui timnya bermain sangat buruk dalam pertandingan kali ini, berkebalikan dengan pekan lalu saat melawan Ajax Amsterdam. Ia menegaskan, performa seperti ini sangat memalukan.

"Ini keterlaluan bagi kami. Kami tidak memiliki intensitas hari ini,” keluh Calvin, dikutip dari Forza NEC, Minggu (8/12/2024).

“Benar-benar kebalikan dari pekan lalu melawan Ajax. Saya kira setelah setengah jam kami tertinggal 4-0. Benar-benar memalukan,” sembur pemain Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/11/1655527/timnas-futsal-putri-ke-semifinal-sea-games-luis-estrela-puji-perjuangan-pemain-dyz.webp
Timnas Futsal Putri ke Semifinal SEA Games, Luis Estrela Puji Perjuangan Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement