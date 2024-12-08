Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pelatih Zhejiang FC Bangga Betul Bisa Kalahkan Persib Bandung meski Sama-Sama Tersingkir dari ACL 2 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |03:25 WIB
Pelatih Zhejiang FC Bangga Betul Bisa Kalahkan Persib Bandung meski Sama-Sama Tersingkir dari ACL 2 2024-2025
Jordi Vinyals bangga betul Zhejiang FC kalahkan Persib Bandung di ACL 2 2024-2025 (Foto: Instagram/@zhejianggreentown)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Zhejiang FC, Jordi Vinyals, bangga bisa mengalahkan Persib Bandung meski gagal menembus babak 16 besar AFC Champions League ACL 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025). Mereka hanya finis di peringkat tiga klasemen akhir Grup F dengan perolehan sembilan poin.

Pelatih asal Spanyol itu menilai pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion si Jalak Harupat (SJH), Kamis 5 Desember 2024 malam WIB, seperti rangkuman dari musim ini. Menurutnya, para pemain sudah melakukan pekerjaan dengan baik meski sedikit ada masalah.

Persib Bandung vs Zhejiang FC (Foto: Instagram/@persib)

Zhejiang FC berhasil mencetak dua gol lebih dulu. Franko Andrijasevic (15’) dan Jean Evrard Kouassi (22’) membawa tim tamu memimpin 2-0.

Persib sempat memperkecil ketertinggalan melalui Beckham Putra (31’). Tapi Andrijasevic mencetak gol keduanya (40’), begitu juga Kouassi (58’).

Maung Bandung kembali memperkecil ketertinggalan melalui David da Silva (70’) dan Tyronne del Pino Ramos (90+5’) melalui titik penalti. Laga pun berakhir 3-4 masih untuk kemenangan Zhejiang.

“Jadi saya mau memberikan selamat bagi pemain yang tadi tampil dan yang tidak tampil. Mereka menunjukkan intensitas yang maksimal, memang kami gagal lolos ke babak berikutnya tapi saya bangga dengan pemain saya,” ungkap Vinyals, dikutip Minggu (8/12/2024).

Halaman:
1 2
      
