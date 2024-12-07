Statistik Mees Hilgers saat FC Twente Dibantai PSV Eindhoven 1-6, Kesulitan Bendung De Boeren

EINDHOVEN – Simak statistik Mees Hilgers saat FC Twente dibantai PSV Eindhoven 1-6 pada lanjutan Liga Belanda 2024-2025 (Eredivisie 2024-2025). Ia terlihat kesulitan membendung tuan rumah.

FC Twente menelan kekalahan telak dari PSV Eindhoven 1-6 di pekan ke-15 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Phillips Stadion, Eindhoven, Belanda pada Sabtu (7/12/2024) dini hari WIB.

The Tukkers sempat unggul cepat lewat tendangan bebas Sem Steijn (10'). Namun, tim tuan rumah kemudian memberondong gawang Przemyslaw Tyton dengan enam gol.

Enam gol tersebut masing-masing dicetak oleh Noa Lang (20'), Malik Tillman (34'), Ismael Saibari (45+2', 54'), Richard Ledezma (63'), dan Ricardo Pepi (85'). PSV menang besar di depan pendukungnya sendiri.

Dalam pertandingan itu, Mees yang sebelumnya dikabarkan tak mendapat cedera serius, tampil sebagai starter. Pemain Timnas Indonesia itu berduet dengan Max Bruns sebagai bek tengah.

Menurut catatan Sofascore, Mees membukukan 34 sentuhan dengan 63 persen akurasi umpan (17 sukses dari 27 percobaan). Ia juga sempat melepaskan delapan umpan jauh. Sayangnya semua tak sempurna sampai ke rekannya.