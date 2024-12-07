Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Mees Hilgers saat FC Twente Dibantai PSV Eindhoven 1-6, Kesulitan Bendung De Boeren

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |09:07 WIB
Statistik Mees Hilgers saat FC Twente Dibantai PSV Eindhoven 1-6, Kesulitan Bendung <i>De Boeren</i>
Simak statistik Mees Hilgers saat FC Twente kalah 1-6 dari PSV Eindhoven (Foto: FC Twente)
A
A
A

EINDHOVEN – Simak statistik Mees Hilgers saat FC Twente dibantai PSV Eindhoven 1-6 pada lanjutan Liga Belanda 2024-2025 (Eredivisie 2024-2025). Ia terlihat kesulitan membendung tuan rumah.

FC Twente menelan kekalahan telak dari PSV Eindhoven 1-6 di pekan ke-15 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Phillips Stadion, Eindhoven, Belanda pada Sabtu (7/12/2024) dini hari WIB.

Mees Hilgers dan kawan-kawan kalah telak 1-6 pada laga PSV Eindhoven vs FC Twente (Foto: FC Twente)

The Tukkers sempat unggul cepat lewat tendangan bebas Sem Steijn (10'). Namun, tim tuan rumah kemudian memberondong gawang Przemyslaw Tyton dengan enam gol.

Enam gol tersebut masing-masing dicetak oleh Noa Lang (20'), Malik Tillman (34'), Ismael Saibari (45+2', 54'), Richard Ledezma (63'), dan Ricardo Pepi (85'). PSV menang besar di depan pendukungnya sendiri.

Dalam pertandingan itu, Mees yang sebelumnya dikabarkan tak mendapat cedera serius, tampil sebagai starter. Pemain Timnas Indonesia itu berduet dengan Max Bruns sebagai bek tengah.

Menurut catatan Sofascore, Mees membukukan 34 sentuhan dengan 63 persen akurasi umpan (17 sukses dari 27 percobaan). Ia juga sempat melepaskan delapan umpan jauh. Sayangnya semua tak sempurna sampai ke rekannya.


1 2
      
