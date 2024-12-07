Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FUTFEST Siap Digelar, Bakal Jaring 15 Talenta Terbaik untuk Berlatih di Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |08:56 WIB
FUTFEST Siap Digelar, Bakal Jaring 15 Talenta Terbaik untuk Berlatih di Jepang
Turnamen usia muda bertajuk FUTFEST akan digelar pekan ini (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Turnamen sepakbola usia muda bertajuk Future Festival Indonesia (FUTFEST) segera digelar di lapangan latih Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta. Nantinya, sebanyak 15 talenta terbaik akan dijaring untuk berlatih di Jepang

FUTFEST diikuti oleh 24 sekolah dasar (SD) dan 32 sekolah sepakbola (SSB). Tim yang bertanding adalah kategori usia U-8 dan U-10. Laga untuk SD dimainkan pada 7-8 Desember 2024, sedangkan SSB berlaga di 14-15 Desember.

Ilustrasi sepakbola

Representatif FUTFEST Riyandi Ramadhana Putra mengatakan, turnamen 7vs7 sebagai festival sepakbola keluarga. Pasalnya, ajang itu ingin berbagi visi merayakan olahraga, membuat lingkungan pertandingan yang minim tekanan, dari orang tua maupun pelatih.

"FUTFEST memang sport tournament festival. Goal-nya mau jadi festival keluarga. Parent hadir dapat experience terbaik. Jadi, tidak sekadar sepak bola. Bahkan mungkin ke depan akan ada cabang olahraga lain, tapi sekarang sepak bola dulu. Kami mau turnamen ini menyenangkan," kata Riyandi, Kamis 5 Desember 2024.

"Bukan cuma mengejar juara dan prestasi. Jadi main sebanyak-banyaknya. Menit bermainnya banyak. Jadi output-nya anak-anak semakin senang main bola," sambungnya.

Dalam ajang itu tidak terdapat hadiah uang untuk tim juara. Namun, setiap pemain mendapatkan jersey, medali, dan tiap tim mendapatkan piala atau trofi yang bisa dibawa pulang.

"Kami mau ubah itu. Tetap ada kompetitif, tapi fun. Tanpa ada paksaan juara dan hadiah juara. Sempat diskusi ke pelatih, pressure ke anak berat banget. Mereka harus happy, itu yang mau kami buat konsisten," kata Angky Rakhmansyah, Representatif FUTFEST.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655111/gagal-lolos-semifinal-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-akhiri-rekor-impresif-14-tahun-foh.webp
Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Akhiri Rekor Impresif 14 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/tim_nasional_futsal_putri_indonesia_menjalani_laga.jpg
SEA Games 2025: Tampil Menekan, Timnas Futsal Putri Indonesia Akui Keunggulan Vietnam di Laga Perdana
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement