FUTFEST Siap Digelar, Bakal Jaring 15 Talenta Terbaik untuk Berlatih di Jepang

JAKARTA - Turnamen sepakbola usia muda bertajuk Future Festival Indonesia (FUTFEST) segera digelar di lapangan latih Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta. Nantinya, sebanyak 15 talenta terbaik akan dijaring untuk berlatih di Jepang

FUTFEST diikuti oleh 24 sekolah dasar (SD) dan 32 sekolah sepakbola (SSB). Tim yang bertanding adalah kategori usia U-8 dan U-10. Laga untuk SD dimainkan pada 7-8 Desember 2024, sedangkan SSB berlaga di 14-15 Desember.

Representatif FUTFEST Riyandi Ramadhana Putra mengatakan, turnamen 7vs7 sebagai festival sepakbola keluarga. Pasalnya, ajang itu ingin berbagi visi merayakan olahraga, membuat lingkungan pertandingan yang minim tekanan, dari orang tua maupun pelatih.

"FUTFEST memang sport tournament festival. Goal-nya mau jadi festival keluarga. Parent hadir dapat experience terbaik. Jadi, tidak sekadar sepak bola. Bahkan mungkin ke depan akan ada cabang olahraga lain, tapi sekarang sepak bola dulu. Kami mau turnamen ini menyenangkan," kata Riyandi, Kamis 5 Desember 2024.

"Bukan cuma mengejar juara dan prestasi. Jadi main sebanyak-banyaknya. Menit bermainnya banyak. Jadi output-nya anak-anak semakin senang main bola," sambungnya.

Dalam ajang itu tidak terdapat hadiah uang untuk tim juara. Namun, setiap pemain mendapatkan jersey, medali, dan tiap tim mendapatkan piala atau trofi yang bisa dibawa pulang.

"Kami mau ubah itu. Tetap ada kompetitif, tapi fun. Tanpa ada paksaan juara dan hadiah juara. Sempat diskusi ke pelatih, pressure ke anak berat banget. Mereka harus happy, itu yang mau kami buat konsisten," kata Angky Rakhmansyah, Representatif FUTFEST.