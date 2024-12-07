Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Timnas Malaysia akan menghadapi Kamboja di laga pertama Piala ASEAN 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

JADWAL siaran langsung Timnas Kamboja vs Malaysia di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Olympic Stadium pada Minggu, 8 Desember 2024 pukul 17.45 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di vision+, tepatnya di channel Sportstars.

Selintas, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dijagokan meraih kemenangan atas Kamboja. Secara Tradisi, Timnas Malaysia praktis masih di atas Kamboja.

(Arif Aiman absen di Piala ASEAN 2024)

Namun, faktanya tidak seperti itu. Jika melihat kondisi terkini, Pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja- justru lebih berpotensi memenangkan pertandingan.

Selain laga digelar di kandang sendiri, Timnas Kamboja membawa seluruh pemain terbaiknya, termasuk enam pemain naturalisasi! Mereka ialah Abdel Kader Coulibaly (Pantai Gading), Andres Nieto (Kolombia), Yudai Ogawa (Jepang), Takaki Ose (Jepang), Mohammed Faeez Khan (Afrika Selatan) dan Hikaru Mizuno (Jepang).

Selain itu ada juga dua pemain keturunan yang berpotensi menghukum Malaysia, yakni Leng Nora (Ghana-Kamboja) dan Nick Taylor (Amerika Serikat-Kamboja). Di sisi lain, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- tidak turun dengan skuad terbaik di ajang dua tahunan ini.

Pelatih Timnas Malaysia, Pau Marti Vicente, tidak bisa membawa para pemain Johor Darul Ta’zim. Mereka ialah Syihan Hazmi, Matthew Davis, Corbing-Ong, Natxo Insa, Arif Aiman, Romel Morales dan Mohamadou Sumareh.