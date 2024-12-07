FC Dallas Berikan Penghargaan Spesial untuk Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes

FRISCO - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes mendapatkan penghargaan spesial dari klubnya, FC Dallas. Tepatnya Paes dinobatkan sebagai pemain FC Dallas dengan defensive terbaik di klub setelah mencatatkan statistik yang luar biasa.

Tak hanya pemain defensif, penghargaan juga diberikan FC Dallas kepada pemain ofensif terbaik. Gelar itu jatuh kepada penyerang FC Dallas Petar Musa.

"FC Dallas mengumumkan Petar Musa dan Maarten Paes sebagai Pemain Bertahan dan Menyerang Terbaik Tahun 2024 hari ini," tulis FC Dallas dikutip dari situs resminya, Sabtu (7/12/2024).

Laman FC Dallas kemudian menuliskan statistik apik yang dicatatkan oleh Maarten sepanjang tahun ini. Diantaranya, Maarten berhasil membukukan 118 penyelamatan di Liga Amerika Serikat. Itu catatan terbanyak Maarten dalam satu tahun sejak bergabung dengan FC Dallas.

Kemudian, kiper berusia 27 tahun itu juga sempat mencatatkan masing-masing lima penyelamatan dalam enam pertandingan beruntun. Selanjutnya, catatan sembilan penyelamatan melawan Los Angeles FC pada Juni 2024 lalu juga menjadi sorotan.

"Paes mencatatkan lima shutout dan mencatatkan persentase penyelamatan sebesar 69,41%. Paes menerima penghargaan MLSSoccer(dot)com, Team of the Matchday pada minggu ke-8, minggu ke-15 (bangku cadangan), dan Minggu ke-20 musim reguler MLS 2024" tulis situs resmi FC Dallas.