HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Pede Menang meski Tanpa Paul Munster

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |07:00 WIB
Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo <i>Pede</i> Menang meski Tanpa Paul Munster
Persebaya Surabaya akan menjamu Arema FC tanpa Paul Munster (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Persebaya Surabaya tetap percaya diri bakal meraih kemenangan atas Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025 kendati tanpa pelatih Paul Munster. Sang juru taktik terkena akumulasi kartu sehingga harus menepi.

Munster dikartu kuning wasit pada pengujung laga kontra Madura United pekan lalu. Alhasil, posisinya akan digantikan Uston Nawawi pada pertandingan melawan Arema di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Sabtu (7/12/2024) pukul 15.30 WIB.

Persebaya Surabaya

Uston mengatakan, absennya Munster tak menjadi masalah. Apalagi secara taktik, pria asal Irlandia Utara itu sudah mempersiapkan skema untuk Derby Jawa Timur.

"Tentunya di persiapan terakhir yang meng-handle tetap Paul Munster, detailnya kami masih ada satu hari untuk latihan, jadi seperti apa kami lihat besok detail-detailnya," kata Uston dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (7/12/2024).

"Tentunya kami sudah sangat siap. Memang tidak banyak waktu persiapan karena kami terakhir lawan Madura hari Senin (1 Desember 2024),” imbuh legenda hidup Bajul Ijo itu.

“Jadi istilahnya cuma untuk latihan taktikal hanya satu hari. Tapi pada intinya semua sudah siap," tukas Uston.

Halaman:
1 2
      
