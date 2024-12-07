Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Tengah Gacor, Joel Cornelli Harap Pasukannya Tetap Waspada saat Lawan Persebaya Surabaya

Arema FC Tengah Gacor, Joel Cornelli Harap Pasukannya Tetap Waspada saat Lawan Persebaya Surabaya
Joel Cornelli saat melatih Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
MALANG - Pelatih Arema FC, Joel Cornelli senang timnya dalam performa yang baik jelang lawan Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025, Sabtu (7/12/2024) sore WIB. Namun, ia berharap performa apik itu tak membuat Arema lengah saat menghadapi Bajul Ijo di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya nanti.

Cornelli mengungkapkan, setelah melawan Persita Tangerang, Arema langsung fokus untuk melawan Persebaya di pekan 13. Apalagi Persebaya tengah dalam performa terbaik usai meraih dua kali kemenangan beruntun atas Persija Jakarta dan Madura United di pekan 12 Liga 1 lalu.

"Jadi itu fokus di pertandingan hari ini, sekarang sudah selesai maka kita fokus ke pertandingan lawan Persebaya," kata Joel Cornelli, dikonfirmasi pada Sabtu (7/12/2024).

Menurut Cornelli. partai Derby Jawa Timur ini penting untuk bisa meningkat posisi timnya di klasemen sementara Liga 1. Makanya ia mendorong agar timnya fokus bekerja keras demi laga Derby Jawa Timur itu.

Arema FC

"Kalau kita menang lawan Persebaya kita bisa naik lagi, bagus sekali jadi fokus kerja keras, supaya Sabtu kita siap lawan Persebaya di Derby Jatim," ucap pelatih asal Brazil ini.

Senada dengan Joel Cornelli, Bayu Setiawan bek tengah Arema FC menuturkan, bila kemenangan dua kali atas Madura United dan Persita Tangerang memotivasi timnya, supaya bisa bermain lebih baik di kandang Persebaya.

