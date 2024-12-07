Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Klub yang Jadi Lawan Terberat Persib Bandung dalam Perebutan Gelar Juara Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |01:00 WIB
Bojan Hodak Ungkap Klub yang Jadi Lawan Terberat Persib Bandung dalam Perebutan Gelar Juara Liga 1 2024-2025
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai Persebaya Surabaya adalah lawan terkuat timnya dalam perburuan gelar juara Liga 1 2024-2025. Sebab ia melihat Persebaya diisi banyak pemain berkualitas sehingga kini pun Bajul Ijo bertengger di peringkat pertama.

Pelatih asal Kroasia ini menyebut Persebaya Surabaya berhasil mendatangkan pemain-pemain papan atas di tim lain. Hingga akhirnya menjadi terlihat begitu kuat.

“Mereka (Persebaya Surabaya) menang 1-0, 2-1. Selalu dengan perbedaan satu gol saja,” kata Bojan Hodak, Sabtu (7/12/2024).

Bojan juga menilai Persebaya Surabaya memiliki pertahanan yang kuat dan tangguh. Alhasil, tim berjulukan Bajul Ijo ini menjadi tim paling sedikit kebobolan bersama PSM Makassar di Liga 1 musim ini.

Persebaya Surabaya

Persebaya Surabaya dan PSM Makassar sama-sama hanya kebobolan 7 gol dari 12 pertandingan yang telah dilakoni. “Ini yang dibutuhkan untuk memenangi Liga,” ujar Bojan Hodak.

