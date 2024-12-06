Misi Kalahkan Timnas Indonesia, Timnas Filipina Turunkan Skuad Terbaik di Piala ASEAN 2024: Ada Pemain Grasshopers!

DEMI mengalahkan Timnas Indonesia, Timnas Filipina menurunkan skuad terbaik di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih Timnas Filipina, Albert Capellas, memanggil 26 pemain yang tak jauh berbeda ketimbang skuad di FIFA Matchday November 2024.

Sejumlah pemain top yang ambil bagian adalah Michael Kempter (Grasshopers – Swiss), Bjorn Martin Kristensen (Aalesunds – Norwegia) hingga Adrian Ugelvik (Levanger FK- Norwegia). Sejumlah pemain yang berkarier di klub-klub Asia Tenggara juga disertakan.

(Bjorn Martin, penyerang Timnas Filipina yang bermain untuk Norwegia)

Beberapa di antaranya Scott Woods (Muangthong United – Thailand) dan Christian Rontini (Madura United – Indonesia). Kondisi ini tentu merugikan Timnas Indonesia yang turun dengan skuad U-22.

Sebab, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mesti dihadapkan dengan Filipina yang menggunakan skuad terbaik. Medio Juni 2024, Timnas Indonesia dan Filipina bentrok di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sama-sama menggunakan skuad terbaik, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina lewat gol-gol dari Thom Haye dan Rizky Ridho. Berselang enam bulan, kedua tim kembali bertemu.

Namun, kali ini kondisinya timpang. Ketimbang skuad pada Juni 2024, Shin Tae-yong hanya menyertakan tiga pemain di antaranya yakni Marselino Ferdinan, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam.