Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Kalahkan Timnas Indonesia, Timnas Filipina Turunkan Skuad Terbaik di Piala ASEAN 2024: Ada Pemain Grasshopers!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |15:28 WIB
Misi Kalahkan Timnas Indonesia, Timnas Filipina Turunkan Skuad Terbaik di Piala ASEAN 2024: Ada Pemain Grasshopers!
Michael Kempter, bintang Timnas Filipina di Piala ASEAN 2024. (Foto: Instagram/@phifootballfederation)
A
A
A

DEMI mengalahkan Timnas Indonesia, Timnas Filipina menurunkan skuad terbaik di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih Timnas Filipina, Albert Capellas, memanggil 26 pemain yang tak jauh berbeda ketimbang skuad di FIFA Matchday November 2024.

Sejumlah pemain top yang ambil bagian adalah Michael Kempter (Grasshopers – Swiss), Bjorn Martin Kristensen (Aalesunds – Norwegia) hingga Adrian Ugelvik (Levanger FK- Norwegia). Sejumlah pemain yang berkarier di klub-klub Asia Tenggara juga disertakan.

Bjorn Martin, penyerang Timnas Filipina yang bermain untuk Norwegia

(Bjorn Martin, penyerang Timnas Filipina yang bermain untuk Norwegia)

Beberapa di antaranya Scott Woods (Muangthong United – Thailand) dan Christian Rontini (Madura United – Indonesia). Kondisi ini tentu merugikan Timnas Indonesia yang turun dengan skuad U-22.

Sebab, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mesti dihadapkan dengan Filipina yang menggunakan skuad terbaik. Medio Juni 2024, Timnas Indonesia dan Filipina bentrok di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sama-sama menggunakan skuad terbaik, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina lewat gol-gol dari Thom Haye dan Rizky Ridho. Berselang enam bulan, kedua tim kembali bertemu.

Namun, kali ini kondisinya timpang. Ketimbang skuad pada Juni 2024, Shin Tae-yong hanya menyertakan tiga pemain di antaranya yakni Marselino Ferdinan, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655143/sea-games-2025-tampil-menekan-timnas-futsal-putri-indonesia-akui-keunggulan-vietnam-di-laga-perdana-wiw.webp
SEA Games 2025: Tampil Menekan, Timnas Futsal Putri Indonesia Akui Keunggulan Vietnam di Laga Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pemain_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Mimpi Piala Dunia Pupus, Kevin Diks Ajak Timnas Indonesia Fokus Piala Asia 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement