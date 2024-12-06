Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bikin Australia Gagal Lolos Piala Dunia untuk Pertama Kalinya sejak 2002?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |11:33 WIB
Timnas Indonesia dan Australia bersaing sengit di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berpeluang bikin Australia gagal lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002. Australia dan Timnas Indonesia bersaing ketat di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hingga matchday keenam, Timnas Australia yang duduk di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia, mengoleksi tujuh angka. Australia hanya unggul satu angka dari Timnas Indonesia di posisi tiga.

Timnas Indonesia bisa menghukum Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bahkan bisa menyalip Australia jika menang saat keduanya bentrok di matchday ketujuh pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika kalah dari Timnas Indonesia, peluang Australia untuk finis dua besar praktis mengecil.

Sebab di matchday Kedelapan yang berlangsung lima hari kemudian, Australia harus tandang ke markas China, tim yang dikenal alot saat bermain di kandang sendiri. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia hanya akan menjamu Bahrain, tim yang di atas kertas bisa ditumbangkan skuad Garuda.

Jika Australia nantinya hanya finis di posisi tiga atau empat Grup C, skuad Soccerooos -julukan Timnas Australia- mau tak mau harus melanjutkan langkah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apes bagi Australia, jika tampil di babak keempat ini, mereka berpotensi dikepung negara-negara Asia Barat.

Merujuk kepada penghuni posisi tiga dan empat klasemen sementara Grup A, B dan C, diisi mayoritas Asia Barat. Mereka ialah UEA dan Qatar (A), Yordania dan Oman (B) dan Arab Saudi (C). Australia dibilang apes karena kerap kesulitan saat bersua wakil Asia Barat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
