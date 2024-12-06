Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Pelatih yang Lebih Hebat dari Shin Tae-yong saat Pimpin Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |10:34 WIB
Ini Satu-satunya Pelatih yang Lebih Hebat dari Shin Tae-yong saat Pimpin Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup
Shin Tae-yong hanya kalah dari Alfred Riedl soal kiprah di Piala ASEAN 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALFRED Riedl tercatat sebagai satu-satunya pelatih yang lebih hebat dari Shin Tae-yong saat memimpin Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (dulu bernama Piala AFF). Dari tiga kali memimpin skuad Timnas Indonesia di ajang dua tahunan ini, Alfred Riedl mengantarkan skuad Garuda dua kali lolos ke final, yakni pada 2010 dan 2016.

Sementara di satu edisi lagi (2014), Timnas Indonesia asuhan Alfred Riedl rontok di fase grup. Bagaimana dengan Shin Tae-yong?

Alfred Riedl 2 kali membawa Timnas Indonesia lolos final Piala AFF. (Foto: PSSI)

(Alfred Riedl 2 kali membawa Timnas Indonesia lolos final Piala AFF. (Foto: PSSI)

Dua kali memimpin Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengantarkan skuad Garuda lolos ke final (2020) dan semifinal (2022). Melihat fakta di atas, Shin Tae-yong masih kalah dari Alfred Riedl yang dua kali mengantarkan Timnas Merah-Putih ke partai puncak.

Sepanjang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup bergulir pada 1996, hanya ada tiga pelatih yang memimpin Timnas Indonesia di lebih dari satu edisi. Selain Alfred Riedl dan Shin Tae-yong, ada juga Peter Withe.

Pelatih asal Inggris ini memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2004 dan 2007. Setelah lolos ke final pada 2004, Timnas Indonesia rontok di fase grup pada 2007. Melihat fakta di atas, di edisi kedua memimpin Timnas Indonesia di ajang Piala AFF, performa skuad Garuda cenderung menurun.

Namun, ketika masuk di periode ketiga, performa Timnas Indonesia kembali meningkat. Jadi, apakah ini pertanda Shni Tae-yong bisa mengantarkan Timnas Indonesia setidaknya sampai final edisi 2024?

Halaman:
1 2
      
