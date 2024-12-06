Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dipastikan Tanpa Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |10:16 WIB
Timnas Indonesia Dipastikan Tanpa Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Dua pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hubner. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
YANGON - Justin Hubner dan Ivar Jenner dipastikan tak memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya sampai saat ini, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji belum mendapatkan kabar apapun mengenai dua pemain diaspora Garuda tersebut.

Karena itulah, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menentukan 24 pemain yang akan dibawanya ke Myanmar. Sebab Myanmar adalah lawan perdana Garuda di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ya. skuad Garuda melakoni laga perdana Grup B dengan melawan Myanmar. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024.

Jelang melawan Myanmar, Sumardji mengatakan 24 pemain sudah siap turun untuk pesta sepakbola Asia Tenggara tersebut. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan cukup matang.

Ivar Jenner

"Ya (24 pemain)," kata Sumardji kepada Okezone, Jumat (6/12/2024).

Sumardji itu mengatakan belum bisa berbicara banyak soal Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sebab, klub masing-masing pemain belum memberikan jabawan terkait keduanya bisa atau tidak memperkuat Timnas Indonesia.

"Sampai saat ini belum ada jawaban," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
