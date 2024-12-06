Ingin Dijadikan Pemain yang Lebih Kuat, Mees Hilgers Ditempa Latihan Spesial di FC Twente

ENSCHEDE - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers mendapatkan latihan spesial di FC Twente. Menurut pelatih fisik FC Twente, Ellery Cairo, Mees Hilgers ditempa dengan segi latihan yang khusus karena ingin dijadikan pemain yang lebih kuat secara fisik.

Saat ini, Mees Hilgers berusia 23 tahun dan tubuhnya kian berkembang menjadi lebih kuat. Hal tersebut disambut baik oleh Ellery Cairo yang menilai perkembangan fisik Mees Hilgers berjalan dengan baik.

Ya, Mees Hilgers semakin berkembang bersama FC Twente. Kendati sempat absen beberapa pertandingan karena cedera, Mees selalu menjadi andalan di lini pertahanan.

Perkembangan Mees ternyata tidak hanya dari segi gaya bermain, namun juga soal fisik. Ellery Cairo yang merupakan pelatih fisik anyar di FC Twente mengaku senang dengan sosok pemain Timnas Indonesia itu.

Menurut Cairo, Mees meeupakan pemain yang paling berkembang secara fisik. Cairo mengatakan, Mees punya fisik di atas rata-rata pemain The Tukkers -julukan FC Twente- sehingga harus dilatih secara berbeda.

"Mees sudah cukup berotot dan cukup berat. Artinya kita harus melatihnya secara berbeda. Sedikit lebih banyak pada kekuatan, atau sedikit lebih pada stabilitas inti (keseimbangan)," kata Cairo dilansir dari Twente Insite, Jumat (6/12/2024).