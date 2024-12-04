Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Baik dari Mees Hilgers soal Cederanya: Dipastikan Tak Parah, Diprediksi Segera Bela FC Twente Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:40 WIB
Kabar Baik dari Mees Hilgers soal Cederanya: Dipastikan Tak Parah, Diprediksi Segera Bela FC Twente Lagi
Mees Hilgers kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KABAR baik datang dari bintang Timnas Indonesia, Mees Hilgers. Dia dipastikan tak alami cedera parah.

Kabar ini disampaikan pengamat klub FC Twente, Leon Ten Voorde. Bahkan, Leon menyebut ada harapan Mees Hilgers bisa segera kembali bermain bersama FC Twente lagi.

Mees Hilgers

Diketahui, Mees Hilgers tak tampak dalam daftar susunan pemain FC Twente versus Go Ahead Eagles pada Minggu, 1 Desember 2024. Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan mengalami cedera.

Namun hingga saat ini, pihak klub belum memberikan keterangan resmi soal cedera Mees Hilgers. Diberitakan sebelumnya, Mees dikabarkan mengalami cedera parah.

