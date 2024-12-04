Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hokky Caraka Bicara Persaingan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Sangat Berat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:33 WIB
Hokky Caraka Bicara Persaingan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Sangat Berat
Hokky Caraka kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HOKKY Caraka bicara persaingan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia yakin Timnas Indonesia akan dapat persaingan berat.

Pasalnya, tim-tim lawan Timnas Indonesia sendiri bakal menurunkan pemain senior di ajang tersebut. Sementara Timnas Indonesia sendiri, mereka akan diperkuat dengan pemain yang kebanyakan berusia U-22.

Hokky Caraka

Meski begitu, Hokky sangat antusias memperkuat Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Dia bahkan memastikan tampil optimal.

"Pasti (persaingan di Piala AFF 2024) sangat berat sih apalagi yang tim-tim lain juga timnas senior, kami U-22," kata Hokky Caraka di Bogor, Selasa 3 Desember 2024.

"Kami ambil pengalamannya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      

