Hokky Caraka Bicara Persaingan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Sangat Berat

HOKKY Caraka bicara persaingan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia yakin Timnas Indonesia akan dapat persaingan berat.

Pasalnya, tim-tim lawan Timnas Indonesia sendiri bakal menurunkan pemain senior di ajang tersebut. Sementara Timnas Indonesia sendiri, mereka akan diperkuat dengan pemain yang kebanyakan berusia U-22.

Meski begitu, Hokky sangat antusias memperkuat Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Dia bahkan memastikan tampil optimal.

"Pasti (persaingan di Piala AFF 2024) sangat berat sih apalagi yang tim-tim lain juga timnas senior, kami U-22," kata Hokky Caraka di Bogor, Selasa 3 Desember 2024.

"Kami ambil pengalamannya," lanjutnya.