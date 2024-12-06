Bukan Juara, Ini Target Utama Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

BALI - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tak menargetkan gelar juara di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurut pemaparan manajer Timnas Indonesia, Sumardji, turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan dijadikan ajang untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda agar regenerasi bisa terus berjalan.

Seperti yang diketahui, skuad Garuda -Julukan Timnas Indonesia- menurunkan mayoritas pemain U-22 dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electic Cup 2024. Sementara itu, tim-tim kontestan lainnya tetap akan memaksimalkan skuad senior.

Terkait hal tersebut, Sumardji mengatakan Timnas Indonesia memang sengaja menghadapi Piala AFF 2024 itu dengan tim muda. Karena itulah, para pemain diharapkan bisa tampil lepas karena tidak ada target khusus dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electic Cup 2024.

"Target spesifik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tidak ada. Kami harus juara, tidak ada," kata Sumardji, Jumat (6/12/2024).

"Artinya, sesuai dengan target yang disepakati bersama di PSSI, bahwa untuk skuad ini adalah skuad muda untuk mempersiapkan SEA Games. Kedua, untuk regenerasi. Dua target ini yang kami berikan agar timnas lebih baik," tambahnya.

Pria berkacamata itu mengatakan Timns Indonesia harus bisa termotivasi menunjukan permainan terbaik dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electic Cup 2024 meskipun dengan deretan pemain muda. Hal itu sebagai tanda pemain-pemain muda Timnas Indonesia punya potensi luar biasa.