Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Juara, Ini Target Utama Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |00:01 WIB
Bukan Juara, Ini Target Utama Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Timnas Indonesia siap hadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tak menargetkan gelar juara di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurut pemaparan manajer Timnas Indonesia, Sumardji, turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan dijadikan ajang untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda agar regenerasi bisa terus berjalan.

Seperti yang diketahui, skuad Garuda -Julukan Timnas Indonesia- menurunkan mayoritas pemain U-22 dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electic Cup 2024. Sementara itu, tim-tim kontestan lainnya tetap akan memaksimalkan skuad senior.

Terkait hal tersebut, Sumardji mengatakan Timnas Indonesia memang sengaja menghadapi Piala AFF 2024 itu dengan tim muda. Karena itulah, para pemain diharapkan bisa tampil lepas karena tidak ada target khusus dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electic Cup 2024.

"Target spesifik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tidak ada. Kami harus juara, tidak ada," kata Sumardji, Jumat (6/12/2024).

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

"Artinya, sesuai dengan target yang disepakati bersama di PSSI, bahwa untuk skuad ini adalah skuad muda untuk mempersiapkan SEA Games. Kedua, untuk regenerasi. Dua target ini yang kami berikan agar timnas lebih baik," tambahnya.

Pria berkacamata itu mengatakan Timns Indonesia harus bisa termotivasi menunjukan permainan terbaik dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electic Cup 2024 meskipun dengan deretan pemain muda. Hal itu sebagai tanda pemain-pemain muda Timnas Indonesia punya potensi luar biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655059/perjalanan-timnas-indonesia-u22-terhenti-di-sea-games-2025-jht.webp
Timnas Indonesia Gagal Total, Tak Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/luka_modric.jpg
Luka Modric Tunggu Timnas Italia di Piala Dunia 2026: Absen Lagi Jadi Tragedi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement