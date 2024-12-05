Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia Setelah Juara Piala AFF Wanita 2024: Melesat Tajam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:12 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia Setelah Juara Piala AFF Wanita 2024: Melesat Tajam?
Timnas Putri Indonesia diprediksi naik ke peringkat 100 dunia setelah juara Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE Ranking FIFA Timnas Putri Indonesia setelah juara Piala AFF Wanita 2024 akan diulas Okezone. Timnas Putri Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja dalam laga final yang dilangsungkan di Laos New National Stadium, Kamis (5/12/2024) malam WIB.

Gol-gol kemenangan skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- dicetak Reva Octaviani (19’ dan 58’) dan Sydney Hopper (35’). Sebelum mengalahkan Kamboja di final, Timnas Putri Indonesia mendapatkan serangkaian hasil positif.

Reva Octaviani, top skor Piala AFF Wanita 2024 dengan tiga gol. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Di matchday pertama Grup B, skuad asuhan Satoru Mochizuki itu ditahan Kamboja 0-0. Kemudian di matchday kedua, Safira Ika dan kawan-kawan menumbangkan Malaysia 1-0.

Koleksi empat poin dari dua pertandingan sudah cukup meloloskan Timnas Putri Indonesia ke semifinal Piala AFF Wanita 2024 sebagai runner-up Grup B. Di babak semifinal, mereka sudah ditunggu juara Grup A, Singapura.

Meski dihadapkan dengan juara Grup A, Timnas Putri Indonesia sama sekali tidak gentar. Benar saja, Timnas Putri Indonesia menang 3-0 atas Singapura.

Sampai akhirnya, dominasi Timnas Putri Indonesia berlanjut dengan menghajar Kamboja 3-1 di partai puncak. Berkat koleksi tiga menang dan satu imbang dari empat laga Piala AFF Wanita 2024, Timnas Putri Indonesia diprediksi Okezone meroket dari peringkat 104 ke 100 dunia.

