Juara Piala AFF Wanita 2024, Timnas Putri Indonesia Tantang 3 Negara Peserta Piala Dunia Wanita 2023!

TIMNAS Putri Indonesia baru saja keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja dalam partai final yang dilangsungkan di New Laos National Stadium, Kamis (5/12/2024) malam WIB. Gol-gol Timnas Putri Indonesia dalam laga ini dilesakkan brace Reva Octaviani (19’ dan 58’) dan Sydney Hopper (35’).

Berkat kemenangan ini, Timnas Putri Indonesia dipastikan menghadapi tiga negara peserta Piala Dunia Wanita 2023 pada tahun depan. Kok bisa? Begini penjelasannya.

(Reva Octaviani, top skor Piala AFF Wanita 2024 dengan tiga gol. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Sekadar diketahui, Piala AFF Wanita 2024 merupakan ajang kualifikasi untuk ambil bagian di ASEAN Women Championship 2025. ASEAN Women Championship 2025 rencananya diikuti delapan negara.

Para kontestan ASEAN Women Championship 2025 adalah empat tim yang lolos ke semifinal ASEAN Women Championship 2022 yakni Filipina, Thailand, Vietnam dan Myanmar. Selain itu, ada juga Australia yang kembali ikut serta setelah lama absen.

Lantas, siapa tiga negara lain yang ambil bagian di ASEAN Women Championship 2025? Tiga slot tersisa diisi tiga tim teratas di Piala AFF Wanita 2024, yakni Timnas Putri Indonesia, Kamboja dan Singapura.

Berhubung ambil bagian di ASEAN Women Championship 2025, Timnas Putri Indonesia berkesempatan menghadapi tim-tim kelas dunia. Tim-tim yang dimaksud adalah Filipina, Australia dan Vietnam.