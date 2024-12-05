Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tambah 2 Lagi, 7 Pemain Dicoret Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AMEC 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |14:37 WIB
Tambah 2 Lagi, 7 Pemain Dicoret Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AMEC 2024
Dua pemain lain dicoret Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia berangkat ke Myanmar (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Shin Tae-yong kembali mencoret dua pemain jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Piala AMEC 2024). Mereka adalah Ananda Raehan dan Armando Robert Oropa.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar di laga pertama Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024.

TC Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Bali (Foto: PSSI)

Sebelumnya, sudah ada lima pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia untuk pertandingan tersebut. Mereka adalah Arsa Ahmad, Made Tito, Dzaky Asraf, Alfan Suaib, dan Ikram Algiffari.

Arsa, Made Tito, dan Dzaky mengalami cedera. Sementara, Alfan dipulangkan karena sedang sakit. Ada pun, Ikram nampaknya tidak masuk dalam skema pelatih.

Dua nama terbaru yang sudah dipastikan tak dibawa ke Myanmar adalah Ananda Raehan dan Armando Oropa. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Manajer Timnas Indonesia, Sumardji.

"Ikram (Algiffari), Armando (Oropa), dan Ananda Raehan tidak dibawa ke Myanmar," kata Sumardji lewat WhatsApp kepada Okezone, Kamis (5/12/2024).

Namun, belum diketahui penyebab pencoretan dari kedua pemain itu. Kini, Timnas Indonesia sudah memastikan 24 pemain yang akan dibawa ke laga pertama melawan Myanmar.

