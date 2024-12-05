Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam dan Marselino Ferdinan Diberikan Misi Khusus oleh Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |06:45 WIB
Asnawi Mangkualam dan Marselino Ferdinan Diberikan Misi Khusus oleh Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. (Foto: AFC)
BALI - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memberikan misi khusus kepada dua pemain senior di skuadnya, yakni Asnawi Mangkualam dan Marselino Ferdinan selama tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tepatnya STY berharap kedua pemain itu bisa mengangkat performa tim agar bisa bersaing memperebutkan gelar juara.

Seperti yang diketahui, dalam pesta sepakbola Asia Tenggara itu, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grub B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan berlangsung sejak 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

Jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu, Shin Tae-yong mengakui Asnawi dan Marselino memiliki kualitas dan syarat pengalaman yang dapat membantu Timnas Indonesia. Karena itu, ia berharap Marselino dan Asnawi bisa menampilkan performa terbaiknya.

"Marselino dan Asnawi pastinya akan membantu tim. Akan tetapi, kemampuan yang mereka miliki juga harus menunjukkan juga 100 persen, baru bisa membantu timnas," ucap Shin Tae-yong, dikutip Kamis (5/12/2024).

Timnas Indonesia

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia telah melakukan persiapan untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan cukup matang. Jadi, dia harap pemain lainnya dapat unjuk kualitas dalam ajang tersebut.

Sebagai persiapan Piala AFF 2024 itu, Timnas Indonesia sudah menyelesaikan pemusatan latihan (TC) di Bali, sejak 28 November sampai 3 Desember 2024. TC itu ditutup dengan laga uji coba melawan Bali United yang berkesudahan dengan skor 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa 3 Desember 2024.

