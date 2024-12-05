Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Adrian Wibowo, Pemain Berdarah Indonesia yang Promosi ke Tim Utama dan Satu Liga dengan Maarten Paes

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |04:00 WIB
Kisah Adrian Wibowo, Pemain Berdarah Indonesia yang Promosi ke Tim Utama dan Satu Liga dengan Maarten Paes
Pemain keturunan Indonesia, Adrian Wibowo bermain di MLS. (Foto: Instagram/adrian_wibowo_17_
A
A
A

KISAH Adrian Wibowo, pemain berdarah Indonesia yang promosi ke tim utama Los Angeles FC menarik untuk diulas. Sebab, nantinya ia akan berada di satu liga yang sama dengan pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes.

Seperti diketahui, Maarten Paes menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang bermain di Major League Soccer (MLS) bersama FC Dallas. Dirinya pun tampil menawan dengan salah satu penyelamatannya menjadi pemenang kategori Save of The Season.

Paes diperkirakan masih akan menjadi bagian tim yang identik dengan warna merah biru tersebut. Sebab, ia masih memiliki kontrak bersama FC Dallas hingga 31 Desember 2025.

Namun mulai musim depan, Paes tidak akan lagi menjadi satu-satunya pemain berdarah Indonesia yang bermain di kasta teratas Liga Amerika Serikat. Sebab, akan ada satu pemain keturunan yang bermain di liga yang sama dengannya, yakni Adrian Wibowo.

Adrian Wibowo

Adrian Wibowo merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat tim Los Angeles FC (LAFC). Ia bergabung dengan akademi tim tersebut sejak tahun 2018 silam. Sejak saat itu, ia mengalami perkembangan yang sangat baik.

Sejak akhir tahun 2023 lalu, Adrian Wibowo telah bermain di Los Angeles F 2. Berposisi sebagai seorang penyerang sayap kanan, Wibowo tercatat sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dalam 23 penampilannya di MLS Next Pro musim ini.

Halaman:
1 2
      
