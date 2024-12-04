Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Semprot Oxford United yang Puji Marselino Ferdinan usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Bali United

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:11 WIB
Masyarakat Indonesia Semprot Oxford United yang Puji Marselino Ferdinan usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Bali United
Masyarakat Indonesia semprot Oxford United usai puji Marselino Ferdinan yang bobol gawang Bali United. (Foto: Instagram/@oufcofficial)
A
A
A

OXFORD United memuji Marselino Ferdinan di akun Instagram-nya @oufcofficial. Pujian itu muncul karena Marselino Ferdinan mencetak satu gol saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Bali United dalam uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa 3 Desember 2024 sore WIB.

“Datang, main, menang. Satu gol dicetak Lino pada kemenangan 2-1 uji coba Garuda melawan @baliunitedfc,” tulis akun @oufcofficial.

Oxford United puji Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@oufcofficial)

(Oxford United puji Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@oufcofficial)

Namun, unggahan di atas mendapat respons negatif dari masyarakat Indonesia, tepatnya netizen Indonesia. Mereka menyindir Oxford United yang tak kunjung memainkan Marselino Ferdinan di skuad senior.

“Kalau di Inggris datang, latihan, nonton,” tulis akun Instagram @dwianhafish.

“Tidak perlu harus unggah seperti ini, kalian mau menghujat pemain kami yah? Klub profesional harusnya bertindak lebih profesional. Yang posting seperti ini harusnya akun timnas bukan akun kalian,” sambung akun @alqat.iry.

“Unfollow aja nih akun ga guna, modal caper doang Marselino dikasih menit bermain aja enggak,” tegas akun martice_simons.

Semenjak gabung Oxford United pada Agustus 2024, Marselino Ferdinan sama sekali bermain bersama tim senior. Ia hanya empat kali masuk daftar susunan pemain alias duduk di bangku cadangan.

