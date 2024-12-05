Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Korea Selatan Turut Pantau Persaingan Timnas Indonesia vs Vietnam karena Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |03:00 WIB
Media Korea Selatan Turut Pantau Persaingan Timnas Indonesia vs Vietnam karena Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

MEDIA asal Korea Selatan, Yonhap menaruh perhatian lebih terhadap pertarungan Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya dua negara itu dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan, yakni Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik.

Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut sebentar lagi akan dimulai. Kompetisi sepakbola antar-negara Asia Tenggara itu akan berlangsung dengan format kandang dan tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia dan Vietnam akan berhadapan satu sama lain di Grup B Piala AFF 2024. Tiga tim lainnya di grup itu adalah Myanmar, Laos, dan Filipina.

Pertandingan Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Namun, duel keduanya sudah sangat dinanti khalayak.

Kim Sang-sik, pelatih Timnas Vietnam

Sebab, duel tersebut akan mempertemukan dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang Sik. Shin sedang naik daun bersama Indonesia, sedangkan Kim masih mencari performa terbaik dari Vietnam.

Duel kedua pelatih asal Negeri Ginseng ini pun menjadi sorotan Yonhap. Media asal Korea Selatan itu menuliskan, kedua pelatih itu akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.jpg
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_malaysia_u_22_membuka_perjalanan_di_sea_gam.jpg
Jadwal Vietnam Vs Malaysia di SEA Games 2025 Sore Ini: Duel Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement