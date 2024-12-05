Media Korea Selatan Turut Pantau Persaingan Timnas Indonesia vs Vietnam karena Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik

MEDIA asal Korea Selatan, Yonhap menaruh perhatian lebih terhadap pertarungan Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya dua negara itu dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan, yakni Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik.

Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut sebentar lagi akan dimulai. Kompetisi sepakbola antar-negara Asia Tenggara itu akan berlangsung dengan format kandang dan tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia dan Vietnam akan berhadapan satu sama lain di Grup B Piala AFF 2024. Tiga tim lainnya di grup itu adalah Myanmar, Laos, dan Filipina.

Pertandingan Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Namun, duel keduanya sudah sangat dinanti khalayak.

Sebab, duel tersebut akan mempertemukan dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang Sik. Shin sedang naik daun bersama Indonesia, sedangkan Kim masih mencari performa terbaik dari Vietnam.

Duel kedua pelatih asal Negeri Ginseng ini pun menjadi sorotan Yonhap. Media asal Korea Selatan itu menuliskan, kedua pelatih itu akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan.