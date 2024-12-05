Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Padat Menanti Persija Jakarta di Desember 2024, Carlos Pena Tak Khawatir

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |01:01 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Juru taktik Persija Jakarta, Carlos Pena, tak khawatir meski timnya akan menghadapi jadwal super padat di Desember 2024 ini. Jadwal yang padat ditambah banyak pemain Persija yang tak bisa dimainkan jelas menjadi masalah, namun Pena lebih memilih fokus ke laga Liga 1 2024-2025 terdekat ketimbang memikirkan jadwal sebulan penuh.

Persija Jakarta memang menghadapi jadwal padat di bulan Desember 2024. Setelah mengalahkan Persik Kediri (2-0) pada 1 Desember lalu, Persija akan melakoni lima pertandingan lainnya di bulan yang sama.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan bersua dengan Semen Padang (6/12/2024), Borneo FC (10/12/2024), Bali United (15/12/2024), PSS Sleman (21/12/2024), dan Malut United (28/12/2024).

Lima pertandingan itu tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Persija Jakarta yang ingin tetap berada di zona lima besar klasemen. Namun, Pena mengatakan sudah mempunyai siasat untuk mengatasi jadwal yang padat.

Persija Jakarta vs Persik Kediri

"Kami tahu Desember akan ada banyak pertandingan. Kami akan memulihkan kondisi agar siap untuk pertandingan selanjutnya. Kami akan memaksimalkan seluruh pemain yang memang bisa kami mainkan,” kata Pena dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (5/12/2024).

