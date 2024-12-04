Adu Harga Pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka yang Ternyata Jomplang

ADU harga pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka yang ternyata jomplang. Hal ini menadik diulas karena dua pemain di lini serang Timnas Indonesia turut dipanggil Shin Tae-yong untuk mentas di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024.

Diketahui, ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Rafael Struick dan Hokky Caraka masuk daftar 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk jalani pemusatan latihan (TC) di Bali jelang ajang tersebut.

Namun, Rafael Struick yang kini membela klub Brisbane Roar asal Australia tak bisa ikut TC karena masih berkompetisi di Liga Australia, A-League. Kehadirannya pun diragukan karena Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri bukan agenda resmi FIFA.

Harga Pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka

Rafael William Struick lahir pada 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda. Pesepakbola berusia 20 tahun ini lahir dari orangtua bernama Brian Struick dan Soraya Noraly Soedito. Kedua orangtua Rafael Struick berkewarganegaraan Belanda.

Hanya saja, orangtua Rafael mempunyai darah Indonesia. Ibu Rafael berdarah Jawa dan Suriname. Sementara itu, sang ayah memiliki ibu yang berasal dari Semarang, Indonesia.

Rafael Struick sempat berseragam klub asal Belanda, ADO Den Haag, sebagai penyerang pada musim 2020. Dirinya juga sempat memperkuat dua klub amatir RKAVV dan Forum Sport.

Kini, ia bermain di klub liga utama Australia, Brisbane Roar, bergabung sejak 16 September 2024. Harga pasaran Rafael saat ini ada di kisaran Rp1,30 miliar.

Lalu, bagaimana dengan Hokky Caraka? Pemain yang lahir pada 21 Agustus 2004 di Kabupaten Gunung Kidul itu kini bermain untuk PSS Sleman di Liga 1.