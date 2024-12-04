Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka yang Ternyata Jomplang

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:42 WIB
Adu Harga Pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka yang Ternyata Jomplang
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU harga pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka yang ternyata jomplang. Hal ini menadik diulas karena dua pemain di lini serang Timnas Indonesia turut dipanggil Shin Tae-yong untuk mentas di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024.

Diketahui, ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Rafael Struick dan Hokky Caraka masuk daftar 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk jalani pemusatan latihan (TC) di Bali jelang ajang tersebut.

Rafael Struick

Namun, Rafael Struick yang kini membela klub Brisbane Roar asal Australia tak bisa ikut TC karena masih berkompetisi di Liga Australia, A-League. Kehadirannya pun diragukan karena Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri bukan agenda resmi FIFA.

Harga Pasaran Rafael Struick dengan Hokky Caraka

Rafael William Struick lahir pada 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda. Pesepakbola berusia 20 tahun ini lahir dari orangtua bernama Brian Struick dan Soraya Noraly Soedito. Kedua orangtua Rafael Struick berkewarganegaraan Belanda.

Hanya saja, orangtua Rafael mempunyai darah Indonesia. Ibu Rafael berdarah Jawa dan Suriname. Sementara itu, sang ayah memiliki ibu yang berasal dari Semarang, Indonesia.

Rafael Struick sempat berseragam klub asal Belanda, ADO Den Haag, sebagai penyerang pada musim 2020. Dirinya juga sempat memperkuat dua klub amatir RKAVV dan Forum Sport.

Kini, ia bermain di klub liga utama Australia, Brisbane Roar, bergabung sejak 16 September 2024. Harga pasaran Rafael saat ini ada di kisaran Rp1,30 miliar.

Lalu, bagaimana dengan Hokky Caraka? Pemain yang lahir pada 21 Agustus 2004 di Kabupaten Gunung Kidul itu kini bermain untuk PSS Sleman di Liga 1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654085/final-bulu-tangkis-beregu-putra-sea-games-2025-sabarreza-menang-indonesia-ungguli-malaysia-20-xfo.webp
Final Bulu Tangkis Beregu Putra SEA Games 2025: Sabar/Reza Menang, Indonesia Ungguli Malaysia 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement