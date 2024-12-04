Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Meski Turunkan Skuad Muda, Menpora Dito Ariotedjo Pede Timnas Indonesia Juara

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, pede alias percaya diri Timnas Indonesia bisa juara di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Meski menurunkan skuad muda, Dito percaya Shin Tae-yong tetap mampu membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan mulai bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tidak menurunkan kekuatan maksimalnya. Pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk memainkan pemain muda, yang mana mayoritas pemain dengan rata-rata usia U-22.

PSSI sendiri memang sengaja melakukan langkah ini. Sebab, langkah tersebut dilakukan sebagai regenerasi pemain Timnas Indonesia sekaligus persiapan SEA Games mendatang.

Menpora Dito pun sepakat dengan langkah yang dilakukan PSSI. Kendati menurunkan skuad muda, politisi partai Golkar itu tetap optimis dengan kekuatan Timnas Indonesia.

“Ya, pak Erick Thohir menyampaikan di (Piala) AFF ini lebih fokus di regenerasi dan itu yang kita butuhkan," kata Menpora Dito kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).