HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Coppa Italia 2024-2025 Semalam: Bologna vs Monza 4-0 dan AC Milan vs Sassuolo 6-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |06:11 WIB
Hasil Coppa Italia 2024-2025 Semalam: Bologna vs Monza 4-0 dan AC Milan vs Sassuolo 6-1
Selebrasi Tijjani Reijnders usai cetak gol di laga AC Milan vs Sassuolo. (Foto: Instagram/acmilan)
A
A
A

SEBANYAK dua laga babak 16 besar Coppa Italia 2024-2025 baru saja dimainkan pada Rabu (4/12/2024) dini hari WIB. Kedua laga itu mempertemukan Bologna vs Monza dan AC Milan vs Sassuolo.

Ya, Coppa Italia 2024-2025 sudah memasuki babak 16 besar. Bologna pun mengawali babak tersebut dengan sangat manis karena menang besar di kandang sendiri.

Bermain di Stadion Renato Dall’Ara, Italia, Bologna menang dengan skor 4-0 berkat penampilan apik di sepanjang laga. Empat gol itu pun diciptakan oleh nama-nama berbeda.

Gol pertama Bologna dicetak oleh Tommaso Pobeda di menit 32, selanjutnya giliran Riccard Orsolini (35’), lalu Benjamin Dominguez (63’), dan ditutup lewat sumbangsih Santiago Castro (76’). Berkat kemenangan itu Bologna pun berhak melaju ke babak perempatfinal.

AC Milan vs Sassuolo (media AC milan)

Lanjut ke laga kedua, ada Milan yang menang telak 6-1 atas tim tamu, Sassuolo. Tim asuhan Paulo Fonseca bermain begitu baik di hadapan pendukung sendiri.

Samuel Chukwueze pun menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada laga yang dimainkan di Stadion San Siro tersebut. Setelahnya Chukwueze kembali menciptakan gol di menit 21.

Halaman:
1 2
      
