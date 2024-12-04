Manchester United Ikut Ramaikan Kasus Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, Tulis Pesan Mulia

MANCHESTER United ikut ramaikan kasus Gus Miftah hina penjual es teh. Hal ini dilakukan lewat unggahan terbaru di akun Instagram resmi Man United, yakni @manchesterunited.

Dalam unggahannya itu, Man United memamerkan sejumlah potret pemain mereka saat mengangkat trofi juara. Caption unggahan itulah yang jadi sorotan. Disebut bahwa menjungjung es teh maupun trofi sama mulianya.

“Menjungjung es teh maupun menjungjung trofi, keduanya sama-sama mulia,” tulis akun @manchesterunited, dikutip Rabu (4/12/2024).

Unggahan itu sontak ramai disorot netizen Indonesia. Mereka tampak takjub karena akun Instagram Man United ikut memberi sindiran atas sikap tak terpuji yang dilakukan Gus Miftah.

“Sekelas Emyu nyindir juga? Wkwkwk,” tulis akun @gala**

“Wah kalo beritanya udah go internasional gini mah mesti ada yang dipecat,” timpal akun @poj**