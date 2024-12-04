Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Ikut Ramaikan Kasus Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, Tulis Pesan Mulia

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |19:25 WIB
Manchester United Ikut Ramaikan Kasus Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, Tulis Pesan Mulia
Manchester United ikut ramaikan kasus Gus Miftah hina penjual es teh. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER United ikut ramaikan kasus Gus Miftah hina penjual es teh. Hal ini dilakukan lewat unggahan terbaru di akun Instagram resmi Man United, yakni @manchesterunited.

Dalam unggahannya itu, Man United memamerkan sejumlah potret pemain mereka saat mengangkat trofi juara. Caption unggahan itulah yang jadi sorotan. Disebut bahwa menjungjung es teh maupun trofi sama mulianya.

Manchester United

“Menjungjung es teh maupun menjungjung trofi, keduanya sama-sama mulia,” tulis akun @manchesterunited, dikutip Rabu (4/12/2024).

Unggahan itu sontak ramai disorot netizen Indonesia. Mereka tampak takjub karena akun Instagram Man United ikut memberi sindiran atas sikap tak terpuji yang dilakukan Gus Miftah.

“Sekelas Emyu nyindir juga? Wkwkwk,” tulis akun @gala**

“Wah kalo beritanya udah go internasional gini mah mesti ada yang dipecat,” timpal akun @poj**

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654539/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-leobagas-dan-rachelfebi-kompak-ke-perempat-final-jar.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas dan Rachel/Febi Kompak ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza dan Ana/Trias Melaju ke Perempat Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement