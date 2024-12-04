Prediksi Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: The Gunners Bungkam Setan Merah?

PREDIKSI Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Emirates Stadium pada Kamis, 5 Desember 2024 pukul 03.15 WIB.

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut tengah pekan ini. Pada pekan ke-14, sejumlah laga seru siap bergulir, salah satunya ada big match yang mempertemukan Arsenal vs Manchester United.

Kedua tim sama-sama dalam tren positif jelang melakoni big match ini. Man United tak pernah kalah dalam 5 laga terakhirnya di berbagai kompetisi. Mereka mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang.

Teranyar, pasukan Setan Merah -julukan Man United- sukses berpesta gol ke gawang Everton. Bertanding di Old Trafford pada 1 Desember 2024, Man United sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-0.

Kiprah manis Man United ini membawa mereka total sudah meraih 19 poin saat ini di Liga Inggris 2024-2025. Dengan raihan poin itu, pasukan Ruben Amorim kini menduduki posisi kesembilan di klasemen sementara Liga Inggris musim ini.

Meski dalam tren positif, Man United tetap perlu waspada dengan Arsenal. Pasalnya, mereka juga tampil tangguh pada musim ini.

Arsenal menang di 3 laga terakhirnya yang dilakoni dalam berbagai kompetisi. Teranyar, klub berjuluk The Gunners itu menang di kandang West Ham united dengan skor 5-2.

Berkat penampilan apik pasukan Mikel Arteta, mereka kini menduduki posisi kedua di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Arsenal yang sudah mengemas 25 poin, terpaut 9 angka dari Liverpool yang menduduki puncak klasemen.