HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Hancur dan Manchester United Menggila, The Big Four Liga Inggris Kembali?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |11:31 WIB
Manchester City Hancur dan Manchester United Menggila, The Big Four Liga Inggris Kembali?
Manchester United bisa kembalikan The Big Four tradisional di Liga Inggris. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER City hancur dan Manchester United menggila, pertanda The Big Four kembali? Semenjak diakuisisi taipan asal Uni Emirat Arab (UEA) pada 2008, Manchester City pelan-pelan merusak dominasi The Big Four Liga Inggris yang ditempati Manchester United, Liverpool, Chelsea dan Arsenal.

Setelah berproses, Manchester City untuk pertama kalinya merusak dominasi The Big Four dengan finis di posisi tiga Liga Inggris 2010-2011. Berselang setahun, The Citizens -julukan Manchester City- keluar sebagai juara Liga Inggris!

Manchester City sedang mengalami penurunan performa. (Foto: Laman resmi Manchester City)

Sejak saat itu posisi empat besar klasemen akhir Liga Inggris tak pernah lagi berbarengan ditempati Manchester United, Liverpool, Chelsea dan Arsenal. Sebab, Manchester City begitu dominan dan terbukti dalam empat musim terakhir gelar juara Liga Inggris disabet Manchester Biru.

Namun, dominasi Manchester City di Liga Inggris pelan-pelan mulai tergerus. Dalam empat pekan terakhir di Liga Inggris, skuad asuhan Pep Guardiola selalu kalah. Akibatnya, Manchester City kini terlempar ke posisi lima klasemen dengan 23 angka, terpaut 11 poin dari Liverpool di puncak klasemen.

Berdasarkan klasemen saat ini, posisi puncak ditempati Liverpool dengan 34 angka. Menyusul di posisi dua dan tiga ada Arsenal serta Chelsea yang sama-sama mengemas 25 angka.

Karena itu, tinggal menunggu gebrakan Manchester United untuk kembali menghidupkan The Big Four tradisional di Liga Inggris. Di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim, Manchester United pelan-pelan menanjak performanya.

