7 Pemain Top Dunia Ini Hampir Gabung Manchester United, Nomor 1 Incaran David Moyes

ADA 7 pemain top dunia yang hampir bergabung dengan Manchester United menarik untuk dibahas. Sebab mereka adalah nama-nama yang sebelumnya sangat kencang dikabarkan bergabung dengan Setan Merah, tetapi justru urung terwujud.

Berbagai alasan menjadi penyebab nama-nama beken itu gagal membela Man United. Penasaran siapa saja pemain bintang tersebut?

Berikut 7 Pemain Top Dunia Ini Hampir Gabung Manchester United:

7. Mesut Ozil





Mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson ternyata sempat tertarik kepada legenda Real Madrid dan Arsenal, yakni Mesut Ozil. Dalam autobiografinya, Ferguson mendapatkan saran dari Wayne Rooney untuk merekrut Ozil yang kala itu masih bermain bersama Werder Bremen.

Menariknya, Ferguson menolak saran itu karena merasa Ozil tak cocok dengan gaya bermainnya. Lalu di 2010, Ozil pindah ke Real Madrid dan menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia.

6. Frank Lampard





Masih dari cerita Ferguson, mantan pelatih Man United itu sempat tertarik kepada Frank Lampard yang masih memperkuat West Ham United di akhir 1990-an. Namun, ia enggan mengambil risiko mendatangkan pemain muda itu dan memilih mendatangkan Sebastian Veron dari Lazio di musim panas 2001.

Lampard pun pada akhirnya bergabung dengan Chelsea di tahun yang sama. Perlahan, di Chelsea Lampard menjadi salah satu gelandang hebat di Liga Inggris, bahkan dunia. Sementara Veron gagal total di man United.