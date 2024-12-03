Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Siap Tempur, Pratama Arhan Bicara Modal Penting untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:15 WIB
Pratama Arhan kala berlatih. (Foto: PSSI)
PRATAMA Arhan menegaskan Timnas Indonesia sudah siap tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia pun membicarakan soal modal penting yang dimiliki Timnas Indonesia untuk mentas di ajang itu.

Diketahui, Timnas Indonesia baru saja merampungkan pemusatan latihan (TC) di Bali. Rampungnya TC itu ditandai dengan digelarnya laga uji coba skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melawan Bali United.

Laga tersebut digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (3/12/2024). Hasilnya, skuad Garuda berhasil menang dengan skor 2-1.

Pratama Arhan mengatakan Timnas Indonesia begitu semangat untuk menatap Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Laga uji coba itu pun bisa berjalan dengan baik.

"Saya terlambat bergabung. Akan tetapi, saat saya waktu gabung rekan-rekan sudah bekerja keras, dan sudah melakukan yang terbaiklah buat persiapan Piala AFF," kata Pratama Arhan di Bali, Selasa (3/12/2024).

