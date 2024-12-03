Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Striker Ganas yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Naturalisasi dari Brasil

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |19:04 WIB
5 Striker Ganas yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Naturalisasi dari Brasil
Rafaelson termasuk satu dari lima striker ganas yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: Instagram/@rafaelson_10)
A
A
A

BERIKUT lima striker ganas yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tiga di antaranya merupakan pemain naturalisasi!

Turnamen Piala AFF atau yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan berlangsung 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Setiap kesebelasan Asia Tenggara mulai menyiapkan skuad terbaiknya.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Lalu, siapa saja lima striker ganas yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia itu? Simak ulasannya.

5 Striker Ganas yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

5. Suphanat Mueanta (Thailand)

Suphanat Mueanta merupakan penyerang Timnas Thailand (Foto: Instagram/@bankkkk10)

Indonesia dan Timnas Thailand berbeda grup di penyisihan. Namun, ada kemungkinan kedua kesebelasan akan bertemu di semifinal atau bahkan final.

Mueanta jelas harus diwaspadai. Kendati tengah paceklik gol di level klub, ia sudah mengoleksi 11 gol dalam 25 penampilan bersama Timnas Thailand di semua ajang!

4. Suan Lam Mang (Timnas Myanmar)

Suan Lam Mang, striker Timnas Myanmar (Foto: Instagram/@suanlammang)

Myanmar merupakan salah satu rival di Grup B. Kendati di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, ketajaman Suan tak bisa dipandang sebelah mata.

Musim ini, pemain berusia 30 tahun itu bikin enam gol dari 11 laga di liga lokal. Untungnya, rekor Suan tak bagus-bagus amat dengan Myanmar, yakni hanya lima gol dari 39 laga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653989/sea-games-2025-voli-putri-indonesia-ganyang-malaysia-30-vai.webp
SEA Games 2025: Voli Putri Indonesia Ganyang Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/sabar_karyaman_gutamareza_pahlevi_isfahani.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza Hajar Jagoan Malaysia, Indonesia Selangkah Lagi Raih Emas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement