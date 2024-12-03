5 Striker Ganas yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Naturalisasi dari Brasil

Rafaelson termasuk satu dari lima striker ganas yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: Instagram/@rafaelson_10)

BERIKUT lima striker ganas yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tiga di antaranya merupakan pemain naturalisasi!

Turnamen Piala AFF atau yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan berlangsung 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Setiap kesebelasan Asia Tenggara mulai menyiapkan skuad terbaiknya.

Lalu, siapa saja lima striker ganas yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia itu? Simak ulasannya.

5 Striker Ganas yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

5. Suphanat Mueanta (Thailand)





Indonesia dan Timnas Thailand berbeda grup di penyisihan. Namun, ada kemungkinan kedua kesebelasan akan bertemu di semifinal atau bahkan final.

Mueanta jelas harus diwaspadai. Kendati tengah paceklik gol di level klub, ia sudah mengoleksi 11 gol dalam 25 penampilan bersama Timnas Thailand di semua ajang!

4. Suan Lam Mang (Timnas Myanmar)





Myanmar merupakan salah satu rival di Grup B. Kendati di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, ketajaman Suan tak bisa dipandang sebelah mata.

Musim ini, pemain berusia 30 tahun itu bikin enam gol dari 11 laga di liga lokal. Untungnya, rekor Suan tak bagus-bagus amat dengan Myanmar, yakni hanya lima gol dari 39 laga.