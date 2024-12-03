Penyebab Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina Absen di Piala AFF Wanita 2024

PENYEBAB Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina absen di Piala AFF Wanita 2024 akan diulas Okezone. Ajang Piala AFF Wanita 2024 sendiri diketahui turut diikuti Timnas Putri Indonesia.

Ternyata, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina tak ambil bagian di Piala AFF Wanita 2024 karena ajang ini memang tak diikuti seluruh negara di Asia Tenggara. Piala AFF Wanita 2024 hanya diikuti negara berperingkat terendah di Piala AFF Wanita 2022.

Total, ada 6 negara saja yang ambil bagian di Piala AFF Wanita 2024. Dengan begitu, Timnas Putri Indonesia turut berada di ranking rendah. Mereka mengikuti Piala AFF Wanita 2024 bersama Kamboja, Singapura, Timor Leste, Malaysia, dan juga Laos.

Piala AFF Wanita 2024 pun jadi bagian dari kualifikasi untuk mentas di ASEAN Womens Championship 2025. Hanya tiga tim yang bisa keluar sebagai juara, runner-up, dan peringkat ketiga di Piala AFF Wanita 2024 yang bisa lolos kualifikasi ke ASEAN Womens Championship 2025.

Timnas Putri Indonesia sendiri telah dipastikan lolos ke ASEAN Womens Championship 2025. Sebab, skuad Garuda Pertiwi berhasil lolos ke babak final Piala AFF Wanita 2024.