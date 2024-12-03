Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

MNC Media dan Entertainment Resmi Jadi Official Broadcaster ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:55 WIB
MNC Media dan Entertainment Resmi Jadi Official Broadcaster ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024
MNC Media & Entertainment resmi jadi official broadcaster ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: ASEAN United)
A
A
A

JAKARTA – MNC Media dan Entertainment resmi jadi official broadcaster ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Ajang tersebut akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

MNC Media & Entertainment menjadi Official Broadcaster yang akan menyiarkan secara eksklusif di stasiun TV RCTI, GTV, iNews, televisi berlangganan K-Vison dan MNC Vision, aplikasi Vision+. Sementara itu, portal Okezone.com akan memberikan berita terkini seputar pertandingan tersebut.

Trofi Piala AFF

Selain manjadi pemegang hak siar eksklusif, MNC Media & Entertainment juga menjadi pemegang hak eksklusif nonton bareng pertandingan ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Bagi pihak yang ingin mengadakan kegiatan nonton bareng, dapat melakukan pendaftaran melalui: https://amc.multimediaintegrasi.com/formulir-nobar.

Seperti diketahui, ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 merupakan turnamen yang berada di bawah naungan Federasi Sepakbola Asia Tenggara yakni AFF. Tahun ini Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara grup A, diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Seluruh pertandingan akan disiarkan oleh MNC Media & Entertainment, dengan fase grup dimulai pada tanggal 8 Desember 2024 hingga 21 Desember 2024. Sementara babak gugur akan dimulai tanggal 26 Desember hingga 5 Januari 2025.

Dalam laga fase grup, satu negara akan bertanding satu kali dengan negara lainnya. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk dua pertandingan, yakni saat bertemu Filipina dan Laos. Sedangkan di dua laga tandang, Timnas Garuda akan bertemu Vietnam dan Myanmar. Sementara untuk babak semifinal dan final, akan diterapkan sistem home & away

Halaman:
1 2
      
