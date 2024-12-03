Kata-Kata Menyentuh Shin Tae-yong Jelang Pimpin Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta dukungan kepada seluruh pencinta sepakbola Tanah Air jelang skuad Garuda mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan doa dan dukungan dari pencinta sepakbola Tanah Air, Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik.

“Bersiap mengarungi Piala AFF bermodalkan pemain U-22 di Bali. Tolong dukung pemain muda kami agar mereka bermain baik di turnamen ini,” tulis Shin Tae-yong di caption unggahannya, sembari menampilkan foto-foto dirinya sedang memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia.

(Shin Tae-yong minta dukungan jelang Timnas Indonesia mentas di Piala ASEAN 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Sejak awal pekan lalu, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain, yang mana mayoritas pemainnya berusia di bawah 22 tahun.

Dari 33 pemain yang dipanggil, empat di antaranya sudah dicoret karena cedera. Mereka ialah Dzaky Asraf, Made Tito, Alfan Suaib dan Arsa Ahmad.

Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret enam pemain lagi untuk mendaftarkan 23 pemain Timnas Indonesia ke ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut. Saat ini, ada lima pemain yang belum gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Mereka ialah Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Rafaeel Struick dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam baru akan gabung jelang Timnas Indonesia menghadapi Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024.