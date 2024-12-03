Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Berkelas Beckham Putra Usai Dicueki Shin Tae-yong dari Skuad Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |13:06 WIB
Respons Berkelas Beckham Putra Usai Dicueki Shin Tae-yong dari Skuad Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Beckham Putra menunjukkan respons berkelas usai tak terpilih ke skuad Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@beckham_put7)
RESPONS berkelas ditunjukkan Beckham Putra usai dicueki Shin Tae-yong dari skuad Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia berjanji untuk terus bekerja keras demi meraih tempatnya lagi.

Beckham mengakui sudah cukup lama tidak mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Terakhir, ia membela negara di ajang SEA Games 2023 di Kamboja.

Beckham Putra

Saat itu, Etam berhasil membawa Timnas Indonesia juara dan turut menyumbangkan satu gol di babak final saat melawan Thailand. Laga tersebut berakhir dengan skor 5-2.

Kini, namanya tak lagi dipanggil Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin memilih untuk memanggil Kakang Rudianto dan Robi Darwis sebagai wakil dari Persib Bandung.

Beckham tak mempermasalahkannya meski keinginan untuk kembali membela Timnas Indonesia sangat besar. Ia berjanji akan terus bekerja keras.

“Siapa yang enggak mau main di Timnas, semua pemain Indonesia pasti ingin main di Timnas,” kata Beckham dikutip Selasa (3/12/2024).

