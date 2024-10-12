Kisah Andik Vermansah yang Ditekel David Beckham di Depan Publik SUGBK

KISAH Andik Vermansah akan diulas Okezone. Pesepakbola Indonesia ini diketahui pernah ditekel David Beckham di depan publik SUGBK.

Ya, Andik Vermansah pernah mendapat kesempatan berharga dengan menghadapi deretan pesepakbola top dunia. Hal itu terjadi kala para pemain Indonesia dihadapkan dengan LA Galaxy.

Andik masuk skuad Indonesia Selection. Duel seru itu digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Rabu 30 November 2011.

Meski bertajuk laga uji coba, Indonesia Selection bisa bekerja apik. Mereka pun hanya kalah tipis dari klub Amerika Serikat itu dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oelh Robbie Keane. Dia membobol gawang Indonesia Selection pada menit ke-14.