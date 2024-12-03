Segini Harga Pasaran Viktor Le, Pemain Naturalisasi Timnas Vietnam yang Pernah Dilirik AC Milan

MENGETAHUI harga pasaran Viktor Le menarik untuk diketahui. Sebab pemain naturalisasi baru Timnas Vietnam itu ternyata pernah dilirik oleh klub Raksasa Italia, yakni AC Milan.

Jelang gelaran Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024, setiap tim peserta terus memperkuat tim. Tidak menutup juga salah satu rival Timnas Indonesia, yakni Timnas Vietnam.

Terbaru, Golden Star Warriors baru saja melakukan naturalisasi pada salah satu pemain keturunan mereka, yakni Viktor Le. Le merupakan seorang gelandang yang kini bermain di kasta teratas Liga Vietnam dengan membela Ha Tinh FC.

Viktor Le lahir pada 10 November 2023 dengan darah Rusia dan Vietnam yang mengalir di tubuhnya. Oleh karena itu, ia dapat menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Vietnam.

Memiliki orang tua asli Rusia, Le memulai karirnya di salah satu akademi sepakbola fi Rusia, yakni Ak. Torpedo M. Selanjutnya, ia melanjutkan karirnya dengan bergabung ke klub raksasa Rusia, CSKA Moscow dan bermain untuk tim muda.

Bermain di level U19, Viktor Le sukses membawa CSKA Moscow juara nasional Rusia. Hal ini membuat namanya sempat dilirik oleh klub Serie A, AC Milan. Sayangnya, dang pemain justru menolak untuk bergabung ke klub raksasa Eropa itu. Ia justru memilih melanjutkan karirnya di Vietnam.