HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Pelatih Kenamaan Dunia yang Jadi Korban Arne Slot, Nomor 1 Erik Ten Hag!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |20:38 WIB
4 Pelatih Kenamaan Dunia yang Jadi Korban Arne Slot, Nomor 1 Erik Ten Hag!
Arne Slot kini melatih Liverpool. (Foto: Liverpool)




4 pelatih kenamaan dunia yang jadi korban Arne Slot akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Erik Ten Hag.

Arne Slot diketahui kini resmi menjadi pelatih Liverpool. Sebelum menunggangi The Reds -julukan Liverpool, Sloat sukses di klub AZ Alkmaar dan juga sempat bergabung sebagai pelatih kepala Feyenoord pada 2021.

Arne Slot

Dalam waktu singkat, Arne Slot mengantarkan tim meraih gelar Liga Belanda pada musim 2022-2023 serta sukses memenangkan KNVB Cup pada 2024. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Slot mampu bisa memberi hasil positif, meskipun menghadapi tantangan dengan keterbatasan anggaran.

Kini, di Liverpool, Arne Slot juga terus membawa timnya berjaya. Bahkan, tangan dinginnya bisa membawa Liverpool mengalahkan banyak tim top dunia yang ditangani pelatih kenamaan. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pelatih kenamaan dunia yang jadi korban Arne Slot:

4. Xabi Alonso

Xabi Alonso

Xabi Alonso juga harus jadi korban Arne Slot. Liverpool sukses berpesta saat menjamu Bayer Leverkusen pada matchday keempat Liga Champions 2024-2025.

Luis Diaz dan kawan-kawan menang empat gol tanpa balas. Duel Liverpool vs Bayer Leverkusen digelar di Anfield, Rabu, 6 November 2024 dini hari WIB.

3. Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti

Liverpool sukses mengandaskan Real Madrid yang diasuh Carlo Ancelotti. Hal itu terjadi kala kedua tim berhadapan di matchday 5 Liga Champions 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Stadion Anfield, Kamis 28 November 2024 dini hari WIB itu, Liverpool menang 2-0.

Setelah tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama, Liverpool memastikan kemenangan lewat gol yang dicetak Alexis Mac Allister dan Cody Gakpo di babak kedua. Madrid pun tak bisa membalas satu pun gol.



      
