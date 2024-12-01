Ini Cuplikan Gol VfL Wolfburg Bantai RB Leipzig 5-1 di Bundesliga 2024-2025

, Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:04 WIB

Simak cuplikan gol RB Leipzig vs VfL Wolfsburg yang berakhir 1-5 (Foto: X/@VfLWolfsburg_EN)

INI cuplikan gol VfL Wolfsburg bantai RB Leipzig 5-1 di Bundesliga 2024-2025. Hasil laga tersebut terhitung mengejutkan.

Duel RB Leipzig vs Vfl Wolfsburg itu berlangsung di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Sabtu 1 Desember 2024 malam WIB. Di luar dugaan, Die Roten Bullen tak berdaya!

Dua gol cepat dicetak Wolfsburg dalam lima menit awal laga. Mohamed Amoura (4’) dan Tiago Tomas (5’) membawa tim tamu memimpin 2-0!

Amoura kemudian mengemas gol keduanya di menit ke-16. Alhasil, Wolfsburg unggul 3-0 saat rehat.

Usai istirahat, Joakim Maehle membawa timnya memimpin 4-0! Leipzig benar-benar dibuat tak berdaya.