HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Cuplikan Gol VfL Wolfburg Bantai RB Leipzig 5-1 di Bundesliga 2024-2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:04 WIB
Ini Cuplikan Gol VfL Wolfburg Bantai RB Leipzig 5-1 di Bundesliga 2024-2025
Simak cuplikan gol RB Leipzig vs VfL Wolfsburg yang berakhir 1-5 (Foto: X/@VfLWolfsburg_EN)
A
A
A

INI cuplikan gol VfL Wolfsburg bantai RB Leipzig 5-1 di Bundesliga 2024-2025. Hasil laga tersebut terhitung mengejutkan.

Duel RB Leipzig vs Vfl Wolfsburg itu berlangsung di Stadion Red Bull Arena, Leipzig, Sabtu 1 Desember 2024 malam WIB. Di luar dugaan, Die Roten Bullen tak berdaya!

RB Leipzig vs VfL Wolfsburg berakhir 1-5 (Foto: X/@VfLWolfsburg_EN)

Dua gol cepat dicetak Wolfsburg dalam lima menit awal laga. Mohamed Amoura (4’) dan Tiago Tomas (5’) membawa tim tamu memimpin 2-0!

Amoura kemudian mengemas gol keduanya di menit ke-16. Alhasil, Wolfsburg unggul 3-0 saat rehat.

Usai istirahat, Joakim Maehle membawa timnya memimpin 4-0! Leipzig benar-benar dibuat tak berdaya.

