Mantan Pemain AC Milan Berdarah Indonesia Lempar Saran ke Vietnam agar Bisa Saingi Timnas Indonesia!

Timnas Vietnam dapat saran dari eks AC Milan agar mengejar ketertinggalan dari Timnas Indonesia (Foto: VFF)

MANTAN pemain AC Milan berdarah Indonesia, Ruud Gullit, lempar saran ke Vietnam agar bisa saingi Timnas Indonesia! Ucapan tersebut cukup menarik.

Saran tersebut diucap Gullit saat berkunjung ke Kota Ho Chi Min City belum lama ini. Ia menyampaikan pendapatnya dalam rangka dengar pendapat.

“Mengomentari sepakbola Vietnam sangat sulit karena saya jarang menonton. Namun menurut saya, untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pemain pionir yang bersaing di Eropa, menginspirasi dunia,” kata Gullit, dikutip dari Soha.vn, Minggu (1/12/2024).

"Baru-baru ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam membutuhkan lebih banyak peluang untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan," kata putra dari George Gullit tersebut.

Ya, Timnas Vietnam tengah mengalami kesulitan dalam setahun terakhir, terutama sejak ditinggal Park Hang-seo. Mereka tak mampu beradaptasi dengan pelatih Philippe Troussier dan kini bareng Kim Sang-sik.

VFF tentu tak mau semakin tertinggal dari duo Timnas Indonesia dan Timnas Thailand di kawasan. Maka dari itu, Gullit pun dimintai pendapatnya.