HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-12 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |13:42 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-12 di Vision+
Saksikan Bundesliga 2024-2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming Bundesliga 2024-2025 pekan ke-12 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga menarik tentunya akan tersaji sehingga sayang untuk dilewatkan.

Ya, ajang Bundesliga atau Liga Jerman memasuki matchday 12 pada akhir pekan ini. Beberapa pertandingan menarik akan hadir pada Sabtu, 30 November hingga Minggu, 1 Desember 2024. Pertandingan Bundesliga dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Bayern Munich

Di matchday ke-12 Bundesliga, Heidenheim dijadwalkan menjamu Eintracht Frankfurt di Voith-Arena pada Minggu 1 Desember 2024 pukul 23.30 WIB. Laga ini diperkirakan akan berjalan ketat, dengan kedua tim berambisi mengamankan tiga poin penting.

Selain itu, Mainz 05 akan menjamu Hoffenheim di Mewa Arena pada Minggu ini dalam laga krusial yang berpotensi menentukan perjuangan kedua tim untuk meraih tiket Eropa atau menjauh dari zona degradasi.

Berikut Jadwal Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-12:

Sabtu, 30 November 2024

● 02.30 WIB – FC St. Pauli vs Holstein Kiel

● 21.30 WIB – Union Berlin vs Bayer Leverkusen

● 21.30 WIB – FC Augsburg vs VfL Bochum

● 21.30 WIB – Werder Bremen vs VfB Stuttgart

● 21.30 WIB – RB Leipzig vs VfL Wolfsburg

● 21.30 WIB – SC Freiburg vs Borussia Monchengladbach

Nonton streaming dengan klik di sini.

Minggu, 1 Desember 2024

● 00.30 WIB – Borussia Dortmund vs Bayern Munich

● 21.30 WIB – Mainz 05 vs TSG Hoffenheim

● 23.30 WIB – Heidenheim vs Eintracht Frankfurt

Nonton streaming dengan klik di sini.

