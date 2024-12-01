Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain yang Wajib Dinaturalisasi jika Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berharga Rp670 Miliar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |08:24 WIB
7 Pemain yang Wajib Dinaturalisasi jika Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berharga Rp670 Miliar!
Ian Maatsen, salah satu pemain yang wajib dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maatsen)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain yang wajib dinaturalisasi jika Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia yang menempati posisi dua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Duna 2026. Jika nantinya Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 bermodalkan skuad yang sekarang, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan.

Kehadiran pemain tambahan dibutuhkan agar Timnas Indonesia tidak numpang lewat di turnamen yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada tersebut. Lantas, siap saja pemain yang dibutuhkan untuk meningkatkan skuad Garuda?

Berikut 7 pemain yang wajib dinaturalisasi jika Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026:

7. Miliano Jonathans (Vitesse Arnhem)

Miliano Jonathans

Lini depan merupakan titik lemah Timnas Indonesia saat ini. Kehadiran Miliano Jonathans yang telah mencetak delapan gol dari 13 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 disinyalir dapat menambah daya dobrak skuad Garuda.

6. Emil Audero (Como 1907)

Emil Audero

Timnas Indonesia membutuhkan kiper sepadan atau lebih hebat dari Maarten Paes. Kiper top ini dibutuhkan untuk menjadi lawan Maarten Paes memperebutkan satu posisi penjaga gawang Timnas Indonesia.

Sosok yang bisa menjadi Pesaing Maarten Paes adalah Emil Audero. Secara pengalaman, Emil Audero yang kini membela klub Serie A, Como 1907, lebih oke ketimbang Maarten Paes.

