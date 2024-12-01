Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain Bantu Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |06:55 WIB
Kemenangan Timnas Jepang atas Bahrain Bantu Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Timnas Jepang diharapkan menang atas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)




JIKA Timnas Jepang menang atas Bahrain, apakah Timnas Indonesia akan meroket ke posisi dua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang kukuh sendirian di puncak dengan koleksi 16 angka.

Mengekor di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka. Kemudian berturut-turut di posisi tiga, empat, lima dan enam klasemen Grup C ditempati Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mendulang enam angka.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia berada di posisi lebih baik ketimbang tiga negara di bawahnya karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

Sebab, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan di matchday ketujuh Grup C yang berlangsung Kamis 20 Maret 2025, Timnas Indonesia akan bersua Australia di markas lawan.

Berhubung diperkuat Kevin Diks, Mees Hilgers hingga Ole Romeny, Timnas Indonesia berpeluang menang atas Australia di kandang lawan. Namun, sekalipun menang atas Australia, apakah Timnas Indonesia otomatis naik ke posisi dua klasemen Grup C? Jawabannya belum.

Sebab, di matchday ketujuh Grup C, Arab Saudi hanya akan menjamu China. Saat ini, Timnas Indonesia hanya unggul produktivitas gol dari Arab Saudi, tapi tidak dengan selisih gol. Jika Arab Saudi menang selisih dua gol atas China dan Timnas Indonesia cuma menang selisih satu gol dari Australia, posisi dua akan ditempati Arab Saudi asuhan Herve Renard.

