5 Negara Asia yang Ranking FIFA-nya di Atas Timnas Indonesia tapi Belum Lolos Piala Asia 2027, Nomor 1 Timnas Thailand!

SEBANYAK 5 negara Asia yang ranking FIFA-nya di atas Timnas Indonesia tapi belum lolos Piala Asia 2027 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 125 dunia, sudah memastikan lolos Piala Asia 2027 setelah melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Selain Timnas Indonesia dan tuan rumah Arab Saudi, ada 16 negara lain yang sudah memesan tempat di putaran final ajang empat tahunan tersebut. Mereka ialah Australia, Irak, Iran, Uzbekistan, Qatar, UEA, Jepang, Korea Selatan, Oman, Palestina, Bahrain, Yordania, China, Korea Utara, Kuwait, dan Kirgistan.

Rencananya, enam slot tersisa akan diperebutkan 24 negara di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung pada Maret 2025 hingga Maret 2026. Uniknya dari 24 negara itu, lima di antaranya memiliki ranking FIFA di atas Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 5 negara Asia yang ranking FIFA-nya di atas Timnas Indonesia tapi belum lolos Piala Asia 2027:

5. Timnas Vietnam (116 Dunia)





Timnas Vietnam harus tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 karena hanya menempati posisi tiga di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- saat itu kalah saing dari Irak dan Timnas Indonesia yang menempati posisi satu dan dua klasemen akhir Grup F.

Peluang Timnas Vietnam lolos Piala Asia 2027 terbuka lebar. Selain kehadiran pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan Son, Timnas Vietnam juga ditempatkan di pot 1 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027, sehingga takkan bertemu Suriah, Thailand, Tajikistan, Lebanon dan India.

4. Timnas Lebanon (112 Dunia)





Lebanon kalah saing dari Australia dan Palestina di Grup I babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027, Lebanon pun memiliki persiapan yang cukup baik.

Dalam lima laga uji coba terakhir, Lebanon mendapatkan tiga menang, satu imbang dan satu kalah. Satu-satunya kekalahan diterima Lebanon dari Malaysia di final Piala Merdeka 2024 pada September 2024.