Cerita Yoshimi Ogawa, Wakil Ketua Komite Wasit PSSI yang Sebut Komunikasi Klub dengan PSSI soal Wasit Makin Baik

CERITA Yoshimi Ogawa menarik diulas. Wakil Ketua Komite Wasit PSSI itu sebut komunikasi klub dengan PSSI soal wasit sudah makin membaik.

Diketahui, PSSI memiliki misi untuk meningkatkan kualitas wasit di Indonesia. Salah satunya, mereka mendatangkan Ogawa sebagai Wakil Ketua Komite Wasit PSSI dan Pratap Singh sebagai Kepala Departemen Wasit PSSI.

Mereka setiap bulannya mengevaluasi kinerja wasit, baik Liga 1 atau 2. Ogawa mengungkapkan kalau dirinya belum lama ini berbincang dengan Ketum PSSI Erick Thohir perihal wasit Indonesia.

“Di awal bulan ini saya sudah bertemu dengan pak Erick. Dia menerima informasi yang positif dari klub dan juga media,” kata Ogawa kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Minggu (1/12/2024).

“Jadi kami belum merasa puas, jadi kita harus terus memajukan wasit kita. Tap saya sangat menghargai pemahaman dan dukungan kalian,” sambungnya.